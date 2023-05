Jérémy Ponsard: "Le club d’Andrimont n’a pas sa place en P3, et doit absolument retrouver la P2"

Une seule séance était prévue ce jeudi. "Malheureusement" pour l’aîné des frères Ponsard, ce dernier n’aura pas pu y participer, et pour cause: ce grand fan de l’AC Milan était à Milan dans le stade de San Siro pour assister mercredi à la demi-finale de la Ligue des Champions face au rival de l’Inter de Milan. "Cela fait des années que je suis fanatique de l’AC. J’avais prévu ce déplacement dès que le tirage au sort a été effectué", avoue-t-il. Un derby qui a tourné en faveur des Interistes (0-2). "Je suis évidemment très déçu en tant que supporter acharné. J’espère quand même une meilleure issue lors du match retour. Je dois quand même avouer que les deux clubs de Milan n’ont pour moi aucune chance face au Real de Madrid ou Manchester City en finale. C’est encore un niveau au-dessus", confie-t-il.

Quand nous l’avons contacté jeudi soir, Jeremy nous avouait ne pas avoir eu de contact avec son frère Cédric (joueur lui aussi du Standard d’Andrimont). "Car il est un acharné comme moi, mais de l’Inter de Milan. Il n’a pas pu faire le voyage, car sa femme est sur le point d’accoucher. Puis, il n’aurait pas été bien dans le stade, car je vais dans les Ultras. Je dois même vous avouer quelque chose: on n’a jamais regardé un derby milanais ensemble, même à la TV. Ce serait trop compliqué (rires)", confie-t-il.

On en oublierait presque que la fratrie doit jouer un important match ce dimanche à Harzé pour essayer de monter en P2. "Absolument pas ! Ce match est ultraimportant pour nous et le club ! Le club d’Andrimont n’a pas sa place en P3, et doit absolument retrouver la P2. On a battu deux fois cette équipe en championnat, et une fois en coupe. Nous ne devons pas pour autant prendre le match à la légère", assure-t-il. En ce qui concerne Harzé, le club est situé à côté d’Aywaille, et est un habitué de la P3. L’équipe a terminé le championnat à la quatrième place à douze points du podium.

Le vainqueur de ce match recevra pour du beurre le vainqueur entre Butgenbach et Walhorn… ou un forfait sera privilégié par les deux équipes.

Harzé – Andrimont (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Laforge.

Absents à Andrimont: aucun.