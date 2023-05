Jean-Sébastien Legros avant la der' de son frère: "Guillaume est le meilleur attaquant des séries nationales depuis 20 ans"

Guillaume et Jean-Sébastien Legros, c’est une fratrie bien connue depuis plus de 20 ans en nationale. Passés par La Calamine, Eupen, Spa, Liège, Visé et Hamoir, les frères ont évolué plus de dix saisons ensemble. Ce dimanche, Guillaume raccrochera les crampons et Jean-Sébastien sera présent au Val Fassotte pour la dernière de son frère. "Ça me fait un gros pincement au cœur. Je sais l’importance qu’il accorde au foot et les sacrifices qu’il a fait pendant toutes ces années. Tourner la page, c’est beaucoup d’émotions pour lui et son entourage".