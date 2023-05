Le week-end dernier, Geer avait quelque peu créé la surprise en s’imposant 1-3 sur la pelouse de Malmundaria. "Aller gagner à Malmedy, il fallait le faire. Et c’était important afin de se prouver qu’on peut encore refaire une performance au cœur d’une fin de saison qui était moins bonne", se remémore Nicolas Henkinet, l’entraîneur geerois. "Oui, Hannut est favori sur base du CV de ses joueurs"

De son côté, Hannut, justement, avait attendu les tirs au but pour vaincre Ster-Francorchamps. Ce 14 mai à 15h, les deux formations s’affronteront dans l’espoir de l’emporter pour filer à l’interprovincial et viser une place en D3B ACFF, avec Elsaute et Wanze/Bas-Oha. "On ne peut pas nier que nous sommes un peu favoris", opine Marco Crotteux, T1 de Hannut. "Nous avons fait six sur six contre eux, on a terminé devant au classement et on possède pas mal d’expérience. Mais en février, personne n’aurait misé un euro sur notre présence au tour final."

Provinciale 2B

Pour essayer de grimper en P1, Trooz (qui a battu Tilleur) reçoit Saive (tombeur de Warsage), toujours dimanche à 15h. Le gagnant rejoindra les vainqueurs de Momalle-Ferrières et Sart-Rocherath à l’interséries de P2.