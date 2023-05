"Michel Lousberg a signifié cette semaine au comité et aux joueurs qu’il ne prolongerait pas l’aventure dans notre club", informe le FC Charneux ce vendredi. "La volonté du comité et des joueurs était pourtant bien de continuer en sa compagnie mais nous nous sommes résolus à respecter sa décision. Après avoir entraîné nos U21 plusieurs saisons ainsi qu’une pige comme coordinateur des jeunes, il avait repris l’équipe première en décembre 2021. L’évolution de cette dernière ces 18 derniers mois est indéniable et Michel en est le principal artisan."

Welkenraedt B a son nouveau coach

Thibaud Lahaye entraînera la p4 de Welkenraedt la saison prochaine. Il s’agit d’un Welkenraedtois de 26 ans qui entraînait les jeunes à Huy la saison dernière. Il succède à Geoffrey Marette, parti vers Franchimont B.