Christophe Kinet avant Dison-Hamoir: "Prendre du plaisir et mettre à l’honneur Guillaume Legros"

Dison reçoit Hamoir ce dimanche en dernière journée de championnat. Les deux équipes n’ont plus rien à jouer, pourtant, le match aura son importance côté disonais. "C’est le dernier match de Dison au Val Fassote, puisqu’on devient le Stade Verviétois. Et puis c’est le dernier match de Guillaume Legros face à son ancien club", explique le T1 disonais Christophe Kinet qui veut finir sur une bonne note. "On n’a plus rien à gagner, comme Hamoir. Ce sera un match ouvert, les deux clubs joueront libérés. On a l’objectif d’atteindre les 50 points (NDLR: Dison en a 47) . Et puis il va y avoir un peu de monde. Ce sera festif avec les événements autour du match. Gagner est important mais il faut prendre du plaisir et mettre à l’honneur les personnes concernées", termine-t-il.