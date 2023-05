Un petit but qui fait toute la différence pour le Celtic Aubel, HDKP Team Herve et Essalem Verviers (photos)

Celtic Aubel: "On cherche toujours à comprendre"

Match de milieu de tableau, le duel entre le Celtic Aubel et Liverpool Waremme avait plutôt bien commencé pour les Celtes. "On mène 3-0 à la mi-temps, tout se passe bien. Nos adversaires se disputent à la mi-temps et on se dit que le match est plié" relate Maxime Colson côté aubelois. "Et puis en 8 minutes, ils marquent cinq fois en deuxième période. On cherche toujours à comprendre ce qui a bien pu se passer !"

Aubel poussera et reviendra à 5-5, avant de rater un penalty. Liverpool l’emportera 5-6, malgré les buts du Celtic signés Sabitov (2), Dorthu (2), Dohogne (1).

Pour ce vendredi et le déplacement à Umeuble Neupré, les Aubelois se déplaceront à cinq, au mieux.

Toutes les photos de Celtic Aubel - Liverpool Waremme (c) L'Avenir Verviers

HDKP Team Herve: "On n’a joué qu’une mi-temps…"

Umeuble Neupré, c’est justement le dernier adversaire de HDKP Team Herve. Dans le hall de Theux, les Herviens ont, eux aussi, échoué pour un petit but. Anthony Niro évoque cette défaite 4-5 avec un goût amer. "On a joué qu’une mi-temps: nous étions battus 0-4 au repos. On a ensuite tout donné en deuxième mi-temps et on aurait pu revenir à 5-5 mais c’était finalement trop juste" explique le joueur herbager. Deumelen, Smets et Niro (2) ont secoué les filets pour HDKP. Mais ça n’a pas suffi. "On encaisse trop facilement pour le moment. La mentalité est plutôt bonne mais on doit réagir et surtout ne pas faire ça pour notre finale de Coupe de province la semaine prochaine (NDLR: 19 mai), contre Ratside Hamoir."

Essalem se fait peur face à la lanterne rouge

Essalem Verviers se déplaçait chez les derniers de New Men Liège vendredi passé. Les hommes du coach Zafer Bahadir ont quelque peu joué avec le feu, mais s’en sortent bien avec une victoire sur le fil, 5-6. "On s’est mis beaucoup de pression par rapport à ce match qu’on voulait absolument gagner" explique l’entraîneur. "C’était 1-1 au repos après une première période équilibrée."

En deuxième période, Sébastien Zucca a pris place entre les perches, permettant à l’autre gardien de l’équipe Pamy Bunga de signer un triplé et de délivrer un assist. "C’est l’homme du match !" estime le T1 des Lainiers, qui n’oublie pas les réalisations de Faycal Rbib (2) et Naim El kalloubi (1). Ce vendredi, Essalem Verviers (11e, 21 points) disputera la 10e place au Schreder Ans (21 points, un match joué de moins). Ce sera dès 20 heures à Gérardchamps (Verviers) et sans le capitaine Abdou Fares, indisponible.