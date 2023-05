Le gagnant a couru pendant près de… 34 heures pour remporter l'Until the End - Backyard Ultra 2023 de Spa - Warfaaz (classement, photos et vidéo)

Damien Mataigne a remporté l’exigeante course "Until the end – Backyard ultra 2023" organisée à Spa (Warfaaz) ces 6, 7 et 8 mai 2023.