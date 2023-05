Comme c’est désormais le cas partout, les engagements ont afflué au cours des deux dernières semaines avant le 9e opus de la Montée Historique de Forêt-Trooz. Ce qui signifie que le public pourra une nouvelle fois profiter d’un spectacle éclectique à souhait lors des montées libres, sans la moindre notion de compétition, entre 9h et 12h, puis entre 14h et 16h30. Et c’est bien là que se situe tout l’intérêt d’une formule que l’Ecurie du Maquisard maîtrise parfaitement depuis d’innombrables années…

"Depuis la nuit des temps, le sport auto est une activité onéreuse, commente Robert Vandevorst au nom de l’Ecurie du Maquisard. Notre credo a toujours été de permettre au plus grand nombre de concurrents d’assouvir sa passion du sport auto. Raison pour laquelle le montant d’inscription à nos Montées Historiques reste démocratique, tandis que la majeure partie de la journée se déroule en mode ‘démo’, pour le seul plaisir du pilotage et du spectacle, quel que soit le type de voiture aligné. Et forcément, ça marche !"

Tous les goûts

Il faut en effet assister à une Montée Historique telle que celle de Forêt-Trooz, sur ce qui fut naguère le tracé de la course de côte de Fléron, pour voir défiler des voitures aussi différentes que les NSU TT, Simca Rallye, Volkswagen Coccinelle, Mazda MX-5, Volvo 740, Mercedes SLK ou Subaru Impreza ! Et au fil des éditions, des tendances se sont dégagées, avec une omniprésence des Ford Escort Mk1 et Mk2, Volkswagen Golf de la deuxième génération, BMW E30 de cylindrées variées, sans oublier les Opel Ascona et Manta. Bref, y en aura une fois encore pour tous les goûts dimanche prochain !

Et pour les inconditionnels de compétition, rappelons que les chronos seront déclenchés dès 16h30 pour la traditionnelle Montée en Or ! Au cours de ces trois ultimes montées de la journée, il s’agira, pour les concurrents, de d’abord intégrer le top 10, puis le top 3, avant un Final Three en bonne et due forme, qui se terminera par les congratulations d’usage à l’entrée du village de Forêt, à hauteur du restaurant "La Ferme des Loups".

Côte de 2 335 mètres

Et le millésime 2023 de la Montée en Or de Forêt-Trooz est plus que prometteur, avec la présence au départ de cadors tels que Geoffrey Leyon (Ford Escort Mk1), Jean-Pierre Van de Wauwer (Porsche 911), André Lausberg (Porsche 911), Grégoire Destexhe (Lotus Elan) en plus du dernier vainqueur en date, Johnny Delhez (Ford Escort Mk2), dont le garage Ford fait plus que jamais office de QG de l’événement ! Et une bonne surprise est toujours possible dans le chef de Tom et Bernard Cornet (VW Cox), Arnaud Delhoune (VW Golf 1), Jean-Marc Ruwet (Ford Escort Mk2), Mario Hermanns (Peugeot 205 Maxi), Olivier Chatelain (Opel Corsa), Geoffrey Gilles (VW Polo G40), Jean-François Tapai (Ford Escort Mk2) et consorts. Quant à la famille Chacon Ruiz, elle viendra rappeler, plutôt trois fois qu’une, que le sport auto reste très populaire sur la commune de Trooz…

Rendez-vous donc dans la célèbre côte de 2 335 mètres reliant Trooz à Forêt Village ce dimanche 14 mai. Le droit d’accès est fixé à 6 euros, tandis que les dames et les jeunes de moins de 12 ans sont les invités de l’Ecurie du Maquisard.