Coupe de province féminine: ce qu'il faut retenir du premier tour

Ainsi, Sart-Tilman (P2) a vaincu Sart (P1) sur le score de 10-0. Manifestement, les Sartoises sont nombreuses à être actuellement en préparation d’examens ou en vacances. Des joueuses très jeunes ont été alignées pour ne pas déclarer forfait. Selon l’avis de la gardienne visiteuse Ana-Maria Boland (qui restera malgré la sollicitation de Bellevaux), l’adversaire dominical est aussi fort qu’Aywaille A, pour rappel deuxième de P1 derrière l’intouchable armada liégeoise.

Fin de saison également pour les dames du FC Eupen (P2), vaincues à Verlaine (P2) 3-1.

Même chose pour Franchimont (P1), qui n’a rien pu faire à La Calamine (P1) : 7-0. "Mais la première mi-temps n’était pas bonne de notre part", commente le coach calaminois Guillaume Pigarella. "Après la reprise, on a été plus sérieux et on s’est appliqué pour produire un meilleur football. La gardienne de Franchimont sort une belle prestation, sans quoi le score aurait été plus sévère. Le prochain tour s’annonce très difficile contre Liège, mais nous sommes en confiance et pourquoi pas un exploit ?"

Le FC Liège B (P1) qui, de son côté, n’a laissé aucune chance à Herve (P2): 0-9. Une rencontre pendant laquelle une joueuse formagère a été emmenée à l’hôpital… Prompt rétablissement à elle.

Enfin, signalons que Grâce-Hollogne (P2), Trooz (P2) et Aywaille A (P1) passent au deuxième tour sans jouer, suite au forfait de leur adversaire respectif.

Voici le programme des quarts de finale, qui se jouent ce 14 mai:

R.F.C.U. La Calamine A (P1) – R.F.C. Liège B (P1)

R.F.C. Trooz (P2) – R. Aywaille F.C. A (P1)

R.C.S. Sart Tilman (P2) – F.C.F. Grâce-Hollogne (P2)

R.C.S. Verlaine (P2) est bye.