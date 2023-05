Le Triptyque ardennais de retour à Polleur en 2023: pourquoi c’est historique (+ le détail des trois étapes)

En posant cette nouveauté au parcours, les organisateurs (c’est-à-dire le CC Hawy) permettent à leur "bébé" de renouer avec une véritable tradition cycliste locale.

Comment ne pas songer avant tout, évidemment, à Jean Demaret, membre fondateur du Vélo club Pollinois (matricule 756) et du Triptyque ardennais, ainsi qu’à René Delporte, ancien président du même Vélo Club Pollinois. Décédé en 2011, le premier avait cédé la présidence du club au second cité en 2004. Parti en 2017, quant à lui, René Delporte a longtemps sponsorisé le maillot de leader du Triptyque. "C’était l’homme-orchestre du VCP", illustrait à l’époque son ex-secrétaire, Julien Bertrang.

Sous l’impulsion (notamment) de René Delporte, le VC Pollinois a mis sur pied entre 2010 et 2017, La Printanière Pollinoise. Une kermesse pour espoirs et élites sans contrat lancée en l’honneur du local Gaëtan Pons, qu’il n’a toutefois jamais remporté – troisième en 2012. Par manque de moyens humains et de complications liées à des chantiers, La Printanière s’est retirée du calendrier en 2018. En même temps que la classique pour cadets Polleur-Stoumont-Polleur, remportée en 1999 par Maxime Monfort, dont l’arrivée était alors jugée devant le domicile… de Jean Demaret.

Originaire de Polleur, Gaëtan Pons est le dernier professionnel en date à avoir placé le village sur la carte du cyclisme. Il a roulé pour T. Palm, Wallonie-Bruxelles et Leopard Cycling (où sa carrière se poursuit en tant que directeur sportif).

"Jan Bakelants tremblait"

Le retour du Triptyque ardennais en terres pollinoises était attendu depuis 2006. C’était le 20 mai, 150 kilomètres avaient été avalés avant que cette deuxième étape sacre Jan Bakelants en 3h50’, devant Dries Devenyns (2e) et Russell Downing (3e), futur vainqueur de cette édition.

Une journée… qui laisse un sacré souvenir à Christian Lebeau, président de l’organisation, comme il le racontait à L’Avenir Verviers en 2016: "Je me souviens bien de la deuxième étape, qui reliait Theux à Polleur. Quelle météo phénoménale ce jour-là ! Il neigeait énormément, il ventait. De la grêle tombait aussi sur les coureurs. On n’y voyait plus grand-chose, si bien que les policiers présents sur le parcours allumaient des fumigènes pour qu’on puisse voir vers où se diriger. Il y avait évidemment des coureurs de tous les côtés ! Dans les kilomètres pour descendre sur Trois-Ponts, plusieurs arbres étaient tombés sur la chaussée. Heureusement, la Commune s’était dépêchée de les enlever. Arrivés à Polleur, nous avions pris la décision de ne faire rouler qu’un circuit local au lieu de deux. Et de ne pas faire de cérémonie après l’arrivée. Jan Bakelants était complètement gelé. Il tremblait de partout…"

Le peloton 2023 espère naturellement éviter tel scénario…