Déception pour Bertrand Baguette à Fuji

Bertrand ne pouvait d’ailleurs cacher une certaine frustration au moment d’analyser sa course.

"J’avais pris un bon départ, mais je me suis retrouvé rapidement bloqué dans un petit peloton qui se battait pour la sixième place. Ne pouvant augmenter le rythme, j’ai essayé d’économiser un maximum de carburant. Malheureusement, nous n’étions pas vraiment dans le coup ce week-end où nous avons pu juste profiter de quelques abandons", raconte-t-il.

Ce qui inquiétait plus encore le champion en titre, c’était de ne pas comprendre ce manque de performance. "Nous devons analyser les datas et trouver des solutions pour être plus performants sur les prochaines courses. Il va falloir travailler dur pour faire en sorte de revenir au top à Suzuka."

Le prochain rendez-vous est fixé au premier week-end de juin, avant un long break de deux mois. De quoi permettre peut-être au pilote de Nivezé de trouver un baquet pour les 24 Heures de Spa.