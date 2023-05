Début de crise ou tempête dans un verre d’eau ? Que se passe-t-il à Bellevaux?

Quatre joueurs, et pas des moindres, ont décidé de mettre un pas de côté. Bertrand Hugo et Kévin Ancard intégreront, de leur propre gré, l’équipe réserve, tandis que Julien Binot (T2 et gardien) et Mathieu Monville (attaquant, 30 buts) se sont tout simplement désaffiliés du club.

"Il y a des choses qui se sont passées et qui ne m’ont pas plu, confirme Julien Binot. On m’avait demandé de continuer mais, en même temps, on a engagé deux nouveaux gardiens. Je prends le temps de réfléchir à mon futur mais je ne ferme pas la porte définitivement au club."

Même discours de Mathieu Monville. "En tant que nouveau capitaine, j’ai voulu lancer un coup de gueule par rapport à certaines décisions. Je voulais défendre les valeurs qui m’ont fait venir ici et quand je vois tous les transferts réalisés, je me demande si on est toujours dans la même philosophie. Je n’ai absolument rien contre ceux qui ont signé et qui sont sûrement de bons gars, mais on perd un peu l’esprit familial. Pour le moment, je me déconnecte un peu du foot mais cela ne veut pas forcément dire un départ."

Voilà qui devrait rassurer Éric Van Renterghem, qui espère garder son atout offensif. "Je respecte les décisions de chacun mais j’espère pouvoir compter sur Mathieu que je vois capitaine la saison prochaine. Il m’a confirmé qu’il allait se réaffilier. Quant à Julien, il a une importance dans le vestiaire et j’espère aussi qu’il va aussi rester. Pour Ancard et Hugo, je respecte leur choix."

Une réunion est prévue le 3 juin. L’occasion pour chacun de dire ses vérités et repartir du bon pied ? Mais le coach ne fera aucun compromis sur une chose: la discipline. "Il est inacceptable d’être à dix à l’entraînement", prévient-il.