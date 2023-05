Ayant fini second de la phase classique, c’est Mons qui aura l’avantage de disputer à domicile la belle de cette demi-finale de play-off qui l’oppose à Aubel (troisième du général). Les deux équipes se tiennent de près pour avoir remporté – en championnat comme dans ces play-off – leur confrontation à domicile. Il faudra donc un petit exploit pour voir les Aubelois s’imposer, cette fois, chez leurs adversaires.

"Mais plus que le résultat, c’est la manière qui importe", rappelle le coach herbager, Claude Ernotte. "Je veux que ce groupe finisse la tête haute."

On veut donc avant tout éviter la déconvenue de mercredi dernier, les Verts s’étant alors montré sous un bien mauvais jour.

"Tout est une question de rythme", analyse Claude Ernotte. "On l’a bien vu lors du match retour samedi chez nous. Quand on ne subit pas le match et que l’on peut élever le tempo, nos shooteurs peuvent s’enflammer. Il faut retenir cette leçon au moment de jouer ce match décisif."

En cas de succès, Aubel démarrerait la finale de ces play-off dès le week-end prochain.