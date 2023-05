Verviers veut terminer troisième, ce week-end

Après la déception de la double confrontation face au Lara (défaite 2-3, nul 1-1) qui l’a privée de montée en D1, l’équipe de Verviers doit encore disputer un aller-retour face à Tamise. Le vainqueur terminera 3e, place avant tout honorifique. "Mais on veut quand même terminer troisièmes plutôt que quatrièmes. On ne sait jamais: si une équipe plus haut arrête…", glisse le manager Damien Leruth.