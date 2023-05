"Elsaute jouait plus vite que nous. L’avantage, ici à Walhorn, c’est qu’il n’y a pas de stars. Ce but, c’est un but d’équipe. On était mal parti en début de saison. On était septième ou huitième fin décembre. On a changé d’entraîneur et on a ramené du physique et de l’expérience. On joue ce tour final sans trop de pression", avance le capitaine de Walhorn. Un match qui était particulier pour le milieu de terrain. "Je suis un enfant d’Elsaute. J’ai du mal à jouer ici. Je ne voulais pas tirer de penalty. Je l’ai finalement fait, car je me suis dit que je jouais à fond pour Walhorn… et je l’ai transformé."

Le joueur de 33 ans quittera bientôt le navire jaune et noir avec une envie particulière. "J’ai dit à Walhorn que je quitterai le club fin de saison. Cela fait quatre saisons que je suis ici. J’ai dit aussi que j’avais envie de retrouver un challenge en P1 ou même (pour rigoler) en D3 (je me suis fait assez charrier avec cette phrase)", rigole-t-il.

"Si ce n’est pas en P1, on choisira un club avec un esprit de famille"

Quelle sera la future destination de Raphael Langhoor ? "Je n’ai pas encore décidé. J’ai signé à Walhorn jusqu’en fin d’année. J’ai eu des propositions, mais pas encore de P1. J’avoue que je n’ai pas encore choisi. Je finis d’abord la saison avec Walhorn. Je ne veux pas commencer à regarder à gauche ou à droite. Je reste d’abord concentrer sur ma fin de saison ici. Nous allons continuer à nous entraîner pour essayer d’aller chercher la montée en P2. Je veux aller au bout de ce tour final et partir par la grande porte. Après le tour final, je déciderai où j’irai. Si ce n’est pas en P1, on choisira un club avec un esprit de famille", conclut-il.