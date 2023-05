Raoul Vanaubel: "La place d’Andrimont se trouve en P2"

Avec une armada de joueurs chevronnés comme Mohamed Duran, Cédric Ponsard, François Malaise ou encore Gauthier Bragard pour ne citer qu’eux, l’homme fort du club andrimontois croit en les chances de son noyau pour monter à l’étage supérieur. "Et encore, il nous manquait Abdi Azzouzi ce dimanche, qui s’était bloqué le dos la veille. J’espère qu’on va le récupérer au plus vite, c’est vraiment notre seul avant-centre spécifique même si Terry Stancher a clairement dépassé les attentes cette saison. Sans aucune prétention, nous avons une des meilleures équipes de la P3 et nous ne ferions certainement pas tache en P2. Mais il faut que l’on reste humble si on veut valider notre ticket pour monter car tous nos adversaires voudront en être aussi, cela ne passera donc pas de gros combats", tempère le président Vanaubel.

Après une descente de P2C lors de la saison arrêtée par le Covid, les Canaris sont proches de retrouver ce niveau qu’ils boudent depuis 3 saisons. "Je ne sais pas si on boude la P2 mais il nous a toujours manqué ce petit quelque chose pour remonter. On ne méritait de descendre quand la saison a été écourtée par le Covid, pas de cette manière-là. On espère pouvoir retrouver la P2 et si possible, la P2C. En toute humilité, je pense que la place d’Andrimont se trouve à ce niveau mais seule la vérité du terrain compte", avoue-t-il.

Il reste 180 minutes à ses joueurs pour atteindre cet objectif avoué. Il faudra venir à bout d’Harzé dimanche prochain et ensuite ce sera le vainqueur du match entre Walhorn et Butgenbach.