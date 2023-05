"Le but est de continuer le travail de Quentin Slupik en y ajoutant ma vision et avec l’envie de faire encore mieux que cette année", prévoit l’ancien président du CS Verviers, par ailleurs échevin à la Ville de Verviers. Sart vient de terminer 7e du championnat de P1, à quatre petites longueurs du top 5.

"On peut déjà annoncer que l’ensemble du groupe reste et que nous annoncerons quatre transferts dont une top buteuse de P1", poursuit Maxime Degey, qui était jusqu’ici le T2 de Slupik (et a coaché lors du match de coupe contre Sart Tilman).

Une équipe bis va également être créée, "pour donner du temps de jeu à tout le monde". Un entraînement découverte est d’ailleurs organisé ce dimanche 14 mai 2023, à Sart (11h). Plus de 30 joueuses y sont déjà inscrites et le club reste ouvert aux nouvelles demandes.

"Plus que jamais, le football à Sart se conjugue au féminin et nous avons l’ambition de jouer les premiers rôles dans la province. Mais aussi de nous tourner vers le magnifique travail de l’école des jeunes", conclut notre interlocuteur.