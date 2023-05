Joueurs de P1 avec la P4 pendant le tour final: Hombourg réagit aux accusations de Soiron

Du côté hombourgeois, son homologue Frédéric Gutkin a tenu à réagir et surtout à rectifier certaines informations: "D’abord, il y a un règlement mis en place et on n’y peut rien. Ensuite, je peux comprendre qu’ils soient déçus mais pas que n’importe quoi soit raconté. Des sept, il n’y a que Sacha Meunier qui n’avait jamais joué avec la P4. Thomas Beckers est notre gardien à domicile, François Dorthu a joué une dizaine de matches avec nous, Nicolas Belboom est notre capitaine et a peut-être joué maximum 90 minutes en P1, Thierry Denoël est un jeune gars qui a repris le football cette saison et disputé tous nos matches jusqu’en janvier, Alex Heudt n’a plus mis un pied en P1 depuis ce même mois de janvier, et le jeune Clément Schonbrodt, 19 ans, revient de presque trois mois de blessure. Ce sont des gars qui ont joué avec nous cette saison et participé à notre qualification. Je ne vois pas pourquoi je devrais les punir alors que c’est aussi grâce à eux qu’on y est. Cette situation résume bien la politique du club qui fonctionne ainsi depuis quatre ans, avec une symbiose P1-P4. Il n’est donc pas normal de voir Hombourg pointé du doigt de cette manière."

Cette réaction de Hombourg suffira-t-elle à éteindre l’incendie ? Premier élément de réponse, peut-être, ce dimanche lors de la rencontre face à Herve B, dans la suite de ce tour final de P4.