"Je ne rejoins pas la SRU Verviers pour jouer le ventre mou" prévient Marc Ansion

"Pendant plusieurs saisons, j’ai eu Nicolas Heinen (NDLR: responsable sportif de la SRU Verviers) comme gardien à l’époque où j’entraînais Fouron. On a récemment été en contact pour évoquer certains joueurs… Puis de fil en aiguille, on m’a proposer de relever le challenge" relate le nouveau coach du Skill. "On a discuté et dimanche soir, on a trouvé un accord."

Pour rappel, la SRU Verviers n’a pas su sauver sa peau en P3 et retrouvera la P4. De même, plusieurs joueurs ont d’ores et déjà annoncé leur départ et ils seront nombreux à rejoindre leur ex-mentor Cédric Flon (remercié et remplacé par Serge Kessel en cours de saison) à l’Union Limbourg.

"Je ne connais personne au club à part Jean-Pierre et Nicolas Heinen. Au niveau du groupe, on devra faire connaissance. Mais au moins: on partira d’une feuille blanche. Et ça ne me fait pas peur. Avec Rechain, il a fallu reconstruire en peu de temps et on a su le faire !"

Un premier amical dès mardi

Mardi prochain, la SRU Verviers version "Marc Ansion" disputera un amical face à Heusy B. "L’occasion de faire le point sur le noyau. De voir ce dont on a besoin, de déjà tester l’un ou l’autre joueur. J’ai pris contact avec certains éléments que j’avais eus sous mes ordres en P3 à Rechain et d’autres joueurs que je connais bien. Je suis confiant !" (r)assure Marc Ansion, qui n’a eu aucun mal à accepter une proposition en P4. "Je ne snobe aucun club et aucune division. Toutefois, si j’ai signé à la SRU, c’est pour y jouer le top 5. Viser le ventre mou en P4, ça ne m’intéresse pas…"

Attention toutefois: il sera important de casser rapidement la spirale négative de la relégation. "On sera tous sur le même bateau et si on s’implique tous, ça ira !" ponctue le nouveau coach du matricule bleu et blanc, qui sait déjà qu’il ne devra pas se louper lors d’un certain duel face à… l’Union Limbourg. "Je ne connais personne au sein du club dolhaintois et je n’ai aucun a priori, mais j’ai bien compris que ce match-là, ce serait bien de le gagner (rires)."

Les joueurs intéressés par le nouveau projet de la SRU Verviers peuvent contacter Nicolas Heinen au 0496697901.