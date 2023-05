À peine la saison de Malmundaria B terminée, après son élimination du tour final dimanche à Ster-Francorchamps B, son nouvel entraîneur, Christian Spits, annonce la couleur pour la saison prochaine, avec pas moins de cinq nouveaux renforts. Ainsi, Nolan Laffineur (Franchimont), Samuel Lejeune (Spa), Bryan Simar (Jalhay), Serge Bonhomme (Soiron), et Quentin Moorse (Spa) rejoindront l’équipe B malmédienne avec l’objectif de faire mieux que cette saison.

Autrement dit, jouer les tout premiers rôles.

Le RFC Liège vient à bout de Charleroi en amical

Les Sang et Marine se sont imposés 2-3 chez les Carolos. Ce mardi, deux jours après avoir battu Thes Sport (3-1), l’Old Club rendait visite au Sporting Charleroi pour une joute amicale. Gaëtan Englebert a décidé de faire tourner l’équipe et d’aligner un mélange de titulaires et de réservistes.