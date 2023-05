"On a vu d’entrée de jeu que l’envie était de notre côté, analyse le coach de germanophones. On a dominé à la fois dans le jeu et dans le nombre des occasions. Jouck a doublé la mise à dix minutes de la pause mais on a manqué énormément d’occasions en deuxième période lorsque les Stavelotains nous ont laissé plus d’espaces."

Stavelot B 0 – Bullange 2

Arbitre: M. Leclere.

Buts: M. Jouck (0-1 et 0-2, 4e et 35e).