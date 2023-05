"Le héros du jour ? Non, c’est surtout l’équipe", nous glissait humblement le dernier rempart hervien au coup de sifflet final. "Si elle n’avait pas fait le travail pendant nonante minutes, il n’y aurait pas de héros à la fin. Je ressens bien sûr de la fierté et je suis super heureux pour ce groupe extraordinaire. Cette qualification est le fruit du travail de toute une saison. Notre objectif en début de saison était ce tour final et on l’a atteint."

L’appétit venant en mangeant, le nouvel objectif n’est autre que la 3e provinciale. Bye d’entrée dans l’interséries, le représentant de 4F n’a plus que deux marches (voire une en fonction des montants supplémentaires) à franchir.

"Le héros ? C’est surtout l’équipe !": Virgile Moray modeste après ses arrêts décisifs lors de Charneux - Herve B (photos & vidéo)

"D’abord, on va se concentrer sur les entraînements de la semaine car il est important de bien préparer le prochain match", enchaînait le N°1 des Fromagers Virgile Moray. "On ne pensait pas jouer la montée mais maintenant qu’on y est, on y est. Comme nous a dit le coach avant la rencontre, on peut être sorti mais sans nourrir de regrets. On va prendre match par match, sans se mettre de pression et en restant bien les pieds sur les terres."

Le prochain match, ce sera un déplacement à Hombourg B, tombeur de Soiron. Un gros morceau attend les Herviens, avec peut-être, à la clé, une nouvelle séance de tirs au but.

"J’en veux bien toutes les semaines (rire). Non, plus sérieusement, j’espère simplement gagner au terme des 90 ou 120 minutes", conclut un Virgile Moray plus motivé que jamais à l’idée de rejoindre l’étage supérieur.

En vidéo: le résumé du match et la séance des tirs au but

