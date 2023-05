Jérémy Bong se livre: "Je vais quitter Raeren-Eynatten mais je n’arrête pas le football..."

"Je n’arrête pas de jouer au football mais je ne continuerai pas à Raeren-Eynatten" précise-t-il. Une décision qui n’a pas été facile à prendre pour le joueur de bientôt 35 ans. "Après avoir commencé mon parcours en équipe première à Lontzen, j’ai joué deux ans pour Eynatten avant d’évoluer pour le club fusionné où j’aurai au total passé treize saisons. J’ai commencé ici en P2. Ce serait extraordinaire de finir ma petite carrière footballistique à Raeren-Eynatten avec une montée en D2 ACFF." Au moment d’expliquer son choix, Jérémy Bong se laisse quelque peu gagner par l’émotion. "J’avais pris la décision d’arrêter mon histoire avec le club sur une bonne note, le plus haut possible. Nous venons assurément de livrer l’une de nos meilleures saisons. Personnellement et sportivement, j’ai atteint mes objectifs et je pense que c’est le bon moment pour partir. Je ne veux pas faire la saison de trop."

Depuis l’annonce de son futur départ, le téléphone du numéro 9 n’a pas arrêté de sonner. "Je réponds très passivement aux sollicitations car je veux d’abord finir mon histoire correctement avec mon club puis je me tracasserai pour mon avenir. J’aimerais encore jouer quelques saisons en P1 ou en P2."

Dans l’immédiat, c’est un derby à La Calamine qui s’offre à lui et ses équipiers. Ce sera ce dimanche 14 mai, dans le cadre du tour final.

"C’est quasiment le scénario idéal pour le football germanophone. En championnat, ils sont venus s’imposer chez nous et on a été gagner là-bas. Un derby, qui plus est dans le tour final, se décide sur la forme du jour, les détails et la chance. À nous de tout donner pour finir le travail en beauté."