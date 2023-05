Florian Samray et Malmedy pensent déjà à la Coupe: "Aller chercher ce trophée"

S’il regrettait la perte rapide de Robin Denis (touché au nez), l’arrière-droit soulignait aussi la prestation geeroise. "Ils sont venus nous chercher haut. C’est une belle équipe, mais je ne pense pas qu’ils nous étaient supérieurs. Le 1-2 sort de nulle part et le 1-3 nous coupe les jambes."

Mais quelles étaient réellement les ambitions des Dragons dans ce tour final ? "Entre joueurs, on en rigolait un peu, explique le n°5 malmédien. Mais une fois qu’on y est, on veut le faire à fond. Dans le vestiaire, il y avait de la déception, des larmes qui ont coulé. Au fond de nous, on voulait aller au bout, avec aussi la perspective d’une finale liégeoise à domicile."

Les Malmédiens ont désormais trois longues semaines pour digérer leur déception et surtout se remobiliser pour la finale de la coupe. Une finale qu’ils disputeront à Blegny face à Hannut le 29 mai (lundi de Pentecôte). Un trophée, ce n’est quand même pas rien. "On va tous commencer par se reposer un peu. La saison devient longue, termine Florian. Jouer cette finale, c’est une chance pour nous. Pour les joueurs qui partent, pour nous, pour le club, on va faire tout ce qu’on peut pour aller chercher ce trophée."