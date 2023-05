Anthony Busch et ses deux fils (Ster-Francorchamps B) veulent partir sur une montée

Surtout que le trio a prévu de quitter le club en fin de saison. "On a décidé de changer d’air mais on n’a pas encore de club confirmé, dit le paternel. Ce qu’on voudrait, c’est un club familial, mais une équipe A, qu’elle soit en P4 ou en P3. On a décidé de partir tous les trois car on voudrait continuer à jouer ensemble pour ma dernière année comme joueur."

Si Ethan était absent dimanche contre les Malmédiens, Timothy était bien là, sur son flanc gauche, et son apport offensif a été important, notamment sur le premier but.

Dimanche prochain, c’est à Bullange que le trio et les autres sterlains se rendront. "Je connais bien le coach des Germanophones, dit Anthony. Il a plus ou moins mon âge et on a été plus d’une fois adversaires. Comme joueur, il était un défenseur rugueux, tout comme moi. Je sais qu’il joue de façon très organisée je m’attends à un match très physique et très difficile. D’autant plus qu’ils joueront devant leurs supporters."

Pas de craintes pour autant, le bras droit de Maxime Brant a confiance en son équipe. "Si l’on arrive à neutraliser leurs points forts, on peut l’emporter. Comme on l’avait d’ailleurs fait chez eux lors du match aller du championnat classique." Voilà une référence que Anthony et les siens tenteront de s’inspirer pour se rapprocher un peu plus de la P3.