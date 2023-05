Un Jérémy Perbet des grands jours face à Thes

La montée acquise la semaine dernière, on s’attendait à une belle ambiance au stade de Rocourt. Le public était présent mais fort silencieux. Sur la pelouse, le match face à Thes n’était pas des plus emballants non plus (même s’il y a eu des occasions et des buts) mais il ne fallait pas arriver en retard car, après… 25 secondes, le marquoir affichait déjà 1-0. But de Perbet.