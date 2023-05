Tour final de P1 (Liège): Geer s'impose à Malmedy et recevra Hannut qui a sorti Ster-Francorchamps aux tirs au but

Au coeur de l'action, les rédactions sportives de l'Avenir Verviers et Huy-Waremme vous ont proposé de suivre ces matches comme si vous y étiez...

Les matches sont terminés et, au prochain tour, Geer recevra Hannut pour désigner le représentant de la P1 liégeoise au tour final interprovincial. Voici ce qu'il faut retenir des matches de ce dimanche 7 mai.

Malmundaria - Geer (1-3)

Geer passait devant après 11 minutes grâce à la tête de Henquet. Sur un but contre son camp de Fadda, Malmundaria égalisait (1-1) à la 33e. Le Dragon Crosset verra son penalty détourné par Aerts (71e) et, trois minutes plus tard, Docquier signait le 1-2 au terme d'une phase confuse. Messina plantera le 1-3 final dans la foulée.

Revivez le live du match couvert par Nicolas Bronfort:

Hannut - Ster-Francorchamps (0-0, 5-4 aux t.a.b.)

Pas de but au terme du temps réglementaire dans ce match plutôt indécis. C'est donc aux tirs aux but que tout s'est joué. C'est le Sterlain Crisigiovanni qui a vu son essai stoppé par Racz. Derrière, Henrot ne tremblait pas et qualifiait son équipe pour le tour suivant (0-0, 5-4).

Revivez le live du match couvert par Noémie Notte

Le programme du tour final de P1

Journée 1 – Dimanche 7 mai à 15h00

Match 1: Malmundaria – Geer (1-3)

Match 2: Hannut – Ster-Francorchamps (0-0, 5-4 aux tab)

Journée 2 – dimanche 14 mai à 15h00

Match 3: Geer – Hannut

Le gagnant du tour final de P1 représentera Liège à l’interprovincial (voici le programme) en vue d’une montée en nationale

