Sur le banc pour son dernier match à la tête de l’équipe B de Malmedy, le coach n’a pas non plus apprécié "le cadeau" sur le deuxième but, ni le reste de la première mi-temps. "On a eu beaucoup de déchets dans le jeu et on n’a réussi à cadrer aucune frappe. C’est difficile dans ses conditions de revendiquer quelque chose."

Mis à part un tir dévié de Schoonbroodt (22e), les visiteurs n’avaient, en effet, rien montré. Les Rouge et Noir, eux, auraient encore pu alourdir la marque en première période via Campione (18e) et Albicocco (34e).

Dans un match qui gagnait en tension au fil des minutes qui avançaient, Malmedy B tentait de revenir dans la partie mais sans trop de réussite. En face, les gars de Maxime Brant géraient bien. Ils s’offraient même la meilleure occasion de la deuxième période via Albicocco. Le meilleur buteur du club passait de peu à côté de son triplé sur un excellent service de David, sa tentative étant détournée en corner par le gardien (79e). "On a joué intelligemment, se réjouit le mentor sterlain. On s’est vite mis à l’abri avec les deux buts rapides puis on a géré le match grâce à notre expérience. Mon gardien n’a pas eu un seul arrêt à faire."

Maxime Brant se montre ambitieux même s’il sait que le chemin sera encore long. "Normalement, il nous reste deux matchs à remporter pour atteindre notre objectif de montée."

Au prochain tour, son équipe affrontera les Germanophones de Bullange, vainqueurs de l’autre duel contre Stavelot B.

Ster-Francorchamps B a fait la différence en deux minutes face à Malmedy B (photos)

Ster-Francorchamps B 2 – Malmedy B 0

Arbitre: M. Melotte.

Cartes jaunes: A. Busch, Heindrichs, T. Busch, Thomas, Schoonbroodt, Heinen.

Buts: F. Albicocco (1-0 et 2-0, 5e et 6e).

STER-FRANCORCHAMPS B: Huberty, Dothée, Schulz, A. Busch, T. Busch, Campione (68e Di Falco), Renard, Voka Mayaka (61e David), Dewez (88e Barbette), Trillet, Albicocco (79e Micha).

MALMEDY B: Errens, Antoine, Steffens, Dehez (54e Akar), Dupont, Schoobroodt (46e Heinen), Antonello, Kopp, Thomas, Oury (46e Heindrichs), Crahay.