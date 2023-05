Une séance de tirs au but est toujours cruelle pour une des deux équipes. Cette fois, ce sont les heusytois qui en font les frais, avec, au final, beaucoup de frustration.

"Après une première période équilibrée, on a pris le dessus", estime le coach heusytois Jessy Dionisio. "Leur portier sort trois gros arrêts sur des tentatives de Kuavita, Chauveheid et Lejeune. Dans l’autre sens, Fagnan s’interpose devant Bongard dans les arrêts de jeu. Arrive ensuite le scandale des tirs au but. Rocherath rate à son tour son 4e penalty mais le juge de touche le fait recommencer. Là, il intervient alors qu’il ne bronche pas sur une faute de main dans le rectangle en 1ère mi-temps. Il y a un gros sentiment d’injustice."

Du côté germanophone, le T1 Stefan Bongard ne retient que la qualification: "Le travail est fait mais ce n’était pas un bon match. La saison passée, on avait livré une belle partie contre Herve mais on avait été éliminé aux penalties. Cette fois, c’est le contraire qui arrive. On va à présent jouer le coup à fond."

Weywertz 1 (7) – Sart 1 (8)

Buts: Louras (0-1, 76e), Hanf (1-1, 90e)

Carte rouge à Weywertz: Rauw (92e, 2j)

Ce dimanche, Sart est passé par toutes les couleurs. Alors qu’il pensait filer vers le tour suivant, il est poussé aux tirs au but suite à une reprise acrobatique signée Hanf. Lors de la séance fatidique, les Germanophones prennent le large (3-1) mais ni Boemer, ni Gross, n’arrivent à conclure. Les sartois reprennent des couleurs et doivent finalement leur salut au dernier penalty victorieux signé… de leur portier Speder.

"Et dire qu’il râlait durant la semaine de ne pas être désigné parmi les tireurs", rigole le mentor sartois Rudy Siebenbour. "Il m’avait dit que quoi qu’il arrive, il ne tirerait pas. Mais quand je lui ai fait signe, il a pris le ballon. C’est typiquement du Jo. On a assisté à une très belle rencontre de football. Notre qualification est méritée mais nous n’aurions jamais dû aller aux penalties. On livre un match complet, à l’exception d’une petite erreur en fin de partie. Cette qualification va faire taire quelques bouches."

Au tour suivant, Sart évoluera à domicile et recevra Rocherath.