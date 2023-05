Raeren-Eynatten, où Jérémy Bong a annoncé son départ, a pris le meilleur sur Richelle

En seconde période, Richelle passait à trois derrière et Benoît Simon, entré aux avants postes à la pause, servait Zougar qui réduisait le score. La suite du match se résumait à de nombreuses interruptions du jeu par Monsieur Arcoly, fort actif avec pas moins de dix cartons jaunes distribués. Richelle s’offrait une dernière grosse opportunité mais la tête de Boulton était captée par Longaretti. Le score n’évoluait plus, au grand dam de Benoît Waucomont. "On est passé à côté en première mi-temps, où nous avons manqué de détermination et peut-être d’envie. On n’a pas répondu présents. Après la pause, on a pris plus de risques et l’adversaire a été embêté jusqu’à la dernière minute. Ils ont su se montrer plus réalistes et intelligents que nous. C’est dommage de sortir ainsi mais cela n’enlève rien à la réussite de notre saison."

De son côté, Éric Vandebon retenait surtout la qualification pour le tour suivant, qui offre à son équipe une finale chez le voisin de La Calamine la semaine prochaine. "C’était loin d’être notre meilleure prestation aujourd’hui. Mes joueurs étaient nerveux. Même si on n’a pas été bons et qu’on a subi le jeu, les meilleures occasions étaient pour nous et pour ça, je pense que notre victoire est méritée. Ce n’était pas suffisant dans le fond de jeu mais c’est la qualification qui importe dans ce genre de match. Nous irons la semaine prochaine à La Calamine pour jouer un derby qui s’annonce chaud devant pas mal de monde."

Raeren-Eynatten 2 – Richelle 1

Arbitre: M. Arcoly

Cartons jaunes: Di Nicola, Bonnechère, Akdim ; Servais, Halleux, Lanckhor, Meys, Simon, Leroy, Boulton

Buts: Lauffs (6e, 1-0), Halleux (csc 42e, 2-0), Zougar (55e, 2-1)

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Di Nicola, Bonnechère, Thonus, Bernard, Bissen, Pousset (79e Evertz), Lauffs, Akdim (60e Piron), Gaillard (63e Stochkov), Lo Presti (75e Bong)

RICHELLE: Rausin, Leroy, Servais (45e Simon), Halleux, Pezzin, Lanckhor, Custinne, Thomas (66e Pawecz), Zougar, Meys, Boulton