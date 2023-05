"Pas normal que 7 joueurs de P1 soient alignés!": Soiron peste après avoir perdu face à un Hombourg B renforcé et sans pitié

Du côté hombourgeois, le mentor Fred Gutkin préférait mettre en avant l’aspect sportif: "Physiquement et techniquement, on a pris le dessus. Avant la pause, mon gardien Beckers fait des arrêts… Maintenant, le but est bien sûr d’aller au bout."

Au tour suivant, Hombourg B recevra Herve B.

Hombourg B 5 – Soiron 1

Buts: Denoël (1-0, 7e), Doelen (2-0, 40e), Dobbelstein (3-0, 55e), I. Onder (3-1, 60e), Dobbelstein (4-1, 70e), S. Meunier sur pen (5-1, 82e)