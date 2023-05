Malmedy subit le réveil geerois, place à la finale de la Coupe (photos)

Un penalty loupé à 1-1

Place ensuite au tournant du match à la 69e: un penalty généreusement accordé aux Malmédiens suite à une faute sur Adrien Crosset. Celui-ci tentait de se faire justice, mais Kevin Aerts arrêtait son envoi. Dans la foulée, Docquier (au terme d’une phase confuse) rendait l’avantage aux visiteurs puis Messina (après un joli mouvement initié par Cokgezen puis Docquier) enfonçait le clou à la 77e (1-3). C’était terminé. "C’est une fierté, ce match s’est joué sur des détails, analysait Nicolas Henkinet, le coach geerois. On a retrouvé un groupe et on a su rendre la pareille à Malmedy, ce qu’on ne faisait plus avec nos adversaires ces dernières semaines."

Dans le camp malmédien, Selatine Deniz était logiquement déçu, mais pas abattu. "Au niveau de la grinta et de l’engagement, Geer était au-dessus de nous. On a parfois été un peu naïfs, mais on a tout de même eu deux balles de match pour faire 2-1 (l’occasion de Jacob et le penalty de Crosset). On a été un peu bousculés, mais les gars ont montré de l’envie quand même, contrairement à ce qu’on pouvait parfois entendre. On ne va pas tout jeter à la poubelle non plus, cela reste une superbe saison." Et elle n’est pas finie puisque les Malmédiens joueront la finale de la Coupe le 29 mai prochain face à Hannut.

Nicolas Henkinet (Geer) réagit :

« Ces dernières semaines, j’étais dépité car je savais de quoi on était capable et on ne montrait plus grand chose. On a vraiment bien travaillé la semaine. On a remobilisé le groupe. Aujourd’hui j’ai vu un esprit que j’aurais aimé voir dans tous les matches. J’ai demandé à mes joueurs de pousser en début de rencontre et ça a payé. C’était une super belle rencontre. On a vu beaucoup de foot des deux côtés. Le peno accordé à Malmedy était trop gentil. Heureusement, Kévin (Aerts) était là. C’est le tournant car on marque juste derrière et on prend le dessus. Ces derniers temps on avait perdu le côté équipe qu’on avait en début de saison. Mais il y a eu une grosse discussion mardi. Et je suis très heureux de voir que ça a porté ses fruits, même s’il n’y a pas de recette miracle. Le match n’a pas du tout été déséquilibré. Il s’est gagné sur des détails. On recevra Hannut chez nous en finale pour une revanche puisqu’ils nous ont battus en championnat. Ce match devrait mobiliser beaucoup de gens. Si on peut monter, on le fera. On n’est en tout cas pas contre.»

Malmedy subit le réveil geerois, place à la finale de la Coupe

Malmedy 1 – Geer 3

Arbitre: M. Kizedioko

Cartes jaunes: Krings, Crosset ; Messina, Grosdent

Buts: Denis (0-1 csc, 11e), Fadda (1-1 csc, 33e), Docquier (1-2, 74e), Messina (1-3, 77e).

MALMEDY: Hagemann, Samray (90e+2, Geelen), R. Jacob, Cassoth, Simon, Bucak (75e Vicqueray), Denis (46e Custinne), Q. Jacob, Krings, Nijhof, Crosset.

GEER: Aerts, Grosdent, Georges, Fadda, Philippe, Henquet (80e Coulon), Bouhriss, Bekaert (72e Delvaux, 90e+2 Mattè), Docquier, Cokgezen, Messina (87e Vervoort).