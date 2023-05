Buts: Rapsoso (0-1, 50e).

Carte rouge à Warsage: Scherpereel (16e directe).

Carte rouge à Saive: Decortis (84e 2 c. j.).

Les Warsagiens de Vivien Forthomme se sont inclinés par le plus petit écart face à l’équipe de Saive emmenée par Christian Baratte. "Le premier quart d’heure est assez serré sans réelle occasion. À dix, c’est plus compliqué, même si on ne voit pas trop la supériorité numérique de Saive. On fait des changements tactiques à la pause et on encaisse dans la seule minute trente durant laquelle on manque de concentration. Après cela, on pousse évidemment. Nous héritons de quelques occasions franches qui passent à côté ou qui sont sorties par le gardien adverse. C’est frustrant, mais félicitation à Saive et bonne chance à eux pour la suite du tour final", explique le tacticien warsagien Vivien Forthomme.

Trooz 2 – Tilleur 1

Buts: Santangelo (1-0, 7e), Janin (1-1, 33e), Palleschi (2-1, 46e).

C’est dans la continuité de leur fin de saison que les Trooziens du mentor pepin Martial Collins ont battu l’armada de Tilleur deux buts à un.

La rencontre commence fort pour les Rouge et Bleu qui ouvre le score dès la 7e par Fabrizio Santangelo. Michaël Janin avait égalisé à la demi-heure, avant que Julian Palleschi ne donne la victoire à Trooz.

Prochain match de ce tour final de P2B : Trooz – Saive