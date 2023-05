Flèche ardennaise 2023 : première fois pour Menno Huising, Noah Detalle se rassure avant le "baby Giro" (vidéos, photos et classement)

Une réussite que peu avaient vu venir, notamment parce qu’il s’agit du tout premier succès du coureur de 19 ans cette saison. Son meilleur résultat était jusque-là une 14e place sur Liège-Bastogne-Liège espoirs. Course remportée à l’époque… par son dauphin du jour, Francesco Busatto. "Je suis content que ça arrive ici", a souri Menno Huising après l’arrivée. "Lors du sprint sur les pavés, j’avais encore du jus pour m’imposer." De son côté, le futur pro Francesco Busatto a assuré qu’il n’était "pas sûr" de sa condition avant le départ. "Finalement, elle était très bonne. Je pensais être le plus rapide pour le final, mais il a créé l’écart dans les 400 derniers mètres. Je suis un peu déçu, mais également fier de ce résultat."

Un Belge 3e

C’est dans le Stockeu, juge de paix de la Flèche ardennaise, que tout s’est joué. Pas loin de réaliser une longue chevauchée victorieuse, le Russe Roman Ermakov, vainqueur d’Aubel-Thimister-Stavelot 2022, a été rejoint peu après la bosse par des coureurs qui y avaient accéléré. À savoir Giulio Pellizzari, Menno Huising, Luca Vergallito et William Junior Lecerf.

Ensuite, dans de derniers kilomètres débridés, Menno Huising a pu compter sur une deuxième accélération forcée en quelques minutes pour s’imposer. Le Belge William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step Devo) a terminé troisième, à 2 secondes.

Debout à 3h40

Franchissant la ligne à 4 minutes de Menno Huising, Noah Detalle s’est classé 38e, régional le plus rapide de la journée. Une performance, signée sous l’œil attentif de son directeur sportif Julien Stassen, qui lui a donné le sourire. Pourtant, être en forme sur cette Flèche n’était pas gagné d’avance. "Il y a un mois, j’ai eu le Covid: pendant quelques jours, j’ai été fort malade au niveau de la respiration. Monter les escaliers me fatiguait. Une semaine après, j’ai signé des records de watts dans La Redoute… Ces derniers jours, au Tour des Carpates, je me suis bien remis dedans. Je suis toutefois rentré jeudi en me levant à 3h40… Pas idéal avant une des courses les plus dures de l’année", a raconté le Pepin de la Bingoal Devo.

Ce 7 mai, ce dernier a ainsi montré "que la condition est là", à un gros mois de son prochain gros objectif: le "baby Giro". "Cela me tient à cœur d’y être, d’autant plus que nous monterons le Stelvio, col mythique. D’ici là, j’aimerais grimper en condition et perdre un peu de poids." Franchir les 3 630 mètres de dénivelé positif de cette Flèche ardennaise a peut-être déjà aidé, à ce niveau.

En bref

Forfait

Faute d’effectif, la formation américaine Hagens Berman Axeon n’était finalement pas au départ de cette Flèche ardennaise. Vu qu’elle n’était pas remplacée, 24 équipes composaient le peloton.

Hommage

Avant le "top" donné au cœur de Stavelot, les coureurs ont observé une minute de silence en la mémoire de Nicolas Ledent, pilier de l’ASBL Flèche ardennaise décédé fin mars 2023 à l’âge de 90 ans. Il avait également occupé le poste stratégique de secrétaire général de la RLVB, aujourd’hui Belgian Cycling.

De Lie

Pendant que son frère Arnaud terminait deuxième du Tro-Bro Léon, Axel De Lie était aligné par Lotto Dstny Development à Stavelot. Malgré le soutien du fan-club familial, il n’a pas terminé pas l’épreuve. Comme de nombreux concurrents, puisque seuls 76 d’entre eux, sur 156, sont arrivés au bout. Sander Rietjens, lui, a été l’unique non partant.

Moyenne

C’est en 38,483 km/h que le vainqueur a franchi la ligne. Plus rapide que Romain Grégoire en 2022, qui avait chiffré à 38.246 km/ h.

Classement

58e Flèche Ardennaise – Stavelot – 175 km

1. HUISING Menno JVD JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM en 4h33’19’

2. BUSATTO Francesco CRT CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 00:00

3. LECERF William Junior SQD SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM 00:02

4. PELLIZZARI Giulio GBF GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’00:02

5. TOLIO Alex GBF GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’00:02

6. VERGALLITO Luca ADD ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM 00:07

7. MARIS Jesse ICA ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY 00:08

8. KIELICH Timo ADD ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM 00:37

9. HAJEK Alexander TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 00:37

10. KEUP Pierre-Pascal LKH TEAM LOTTO-KERN HAUS 00:37

11. CRAPS Lars SQD SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM 00:37

12. GILMORE Brady ARA ARA | SKIP CAPITAL 00:37

13. ERMAKOV Roman CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 00:37

14. FAURE PROST Alexy CRT CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 00:37

15. 12WENZEL Mats LTP LEOPARD TOGT PRO CYCLING 00:37

16. VIDTS Obie CRT CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 00:37

17. DEBRUYNE Ramses LDD LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM 01:45

18. BAERS Arne CRT CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 01:48

19. PINARELLO Alessandro GBF GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’01:53

20. NIERI Alessio GBF GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’01:57

21. MATTIO Pietro JVD JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 02:37

22. PUTZ Sebastian TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 02:37

23. DE VET Sander BASSO TEAM FLANDERS 02:37

24. JOHNSTON Liam TRI TRINITY RACING 02:37

25. PONSAERTS Thibaut BASSO TEAM FLANDERS 02:37

26. GELEIJN Owen JVD JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 02:37

27. MARTI SORIANO Pau ICA ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY 02:37

28. LIMA Daniel ICA ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY 02:37

29. THYS Joren BASSO TEAM FLANDERS 02:43

30. JANSSENS Pieter RB ZELFBOUW UCT 03:17

31. BORTOLUZZI Giovanni CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 03:55

32. JACQUES Lucas BWD BINGOAL WB DEVO TEAM 03:57

33. CENTRONE Ivan GDM MATERIEL-VELO.COM 03:57

34. PUT Lars STAGECO CYCLING TEAM 03:57

35. GEERINCKX Wout STAGECO CYCLING TEAM 03:57

36. DONALDSON Robert TRI TRINITY RACING 03:57

37. MACKELLAR Alastair ICA ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY 04:00

38. DETALLE Noah BWD BINGOAL WB DEVO TEAM 04:00

39. RAISBERG Nadav ICA ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY 04:04

40. BOGNA Alex ADD ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM 04:04

41. DEBIASI Andrea CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 04:27

42. VAN DE WYNKELE Lorenz LDD LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM 04:27

43. PRESTIANNI Sacha CRT CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 04:27

44. REINDERINK Pepijn SQD SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM 04:27

45. VAN HAUTEGEM Leander SQD SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM04:27

46. THONNON Senne EFC-L&R-VAN MOSSEL 04:27

47. DHOOGE Thibau MINI DISCAR CYCLING TEAM 04:27

48. LANGELLA Lenaic TEC TEAM ECOFLO CHRONOS 04:27

49. WILLEMS Jago LDD LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM 04:33

50. DE MEIJTS Matis BWD BINGOAL WB DEVO TEAM 04:35

51. SMITH Thomas William TRI TRINITY RACING 04:36

52. DE WEERT Robbe URBANO-VULSTEKE CT 04:36

53. TOMKINSON Tyler ARA ARA | SKIP CAPITAL 04:36

54. VAN RAEMDONCK Cédric LDD LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM 05:22

55. PICKERING Xavier Finlay TRI TRINITY RACING 05:36

56. EVERTSEN-HEGREBERG Simen TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 06:13

57. BROWNING Fergus TRI TRINITY RACING 06:13

58. BOLLE Bert EFC-L&R-VAN MOSSEL 06:16

59. DECLERCK Jelle LDD LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM 08:08

60. DE GRAEF Noah MINI DISCAR CYCLING TEAM 08:08

61. PAUMANN David TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 08:08

62. ROGGEMAN Sieben RB ZELFBOUW UCT 08:09

63. BELMANS Lennert ADD ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM 08:09

64. EAVES William ARA ARA | SKIP CAPITAL 08:09

65. VAN BEKKUM Darren JVD JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 08:20

66. SCALCO Matteo GBF GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’08:40

67. TEUTENBERG Tim Torn LTP LEOPARD TOGT PRO CYCLING 09:19

68. ARTZ Huub MET METEC-SOLARWATT P/B MANTEL 09:19

69. DOPCHIE Felix MINI DISCAR CYCLING TEAM 10:15

70. HUYGHE Stan STAGECO CYCLING TEAM 11:01

71. AREFAYNE Aklilu CRT CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 11:01

72. GOLDSTEIN Edo TEC TEAM ECOFLO CHRONOS 11:44

73. DE CASSAN Davide CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 11:44

74. WERTZ Hugo BWD BINGOAL WB DEVO TEAM 12:15

75. BENTAL Aviv ICA ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY 12:15

76. HORDIJK Bart MET METEC-SOLARWATT P/B MANTEL 13:37