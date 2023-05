En P3C, Andrimont s'impose en mode mineur et se rendra à Harzé, supérieur à l'EJ Fléron ce dimanche (photos)

Terry Stancher double la mise dans les arrêts de jeu de la première mi-temps d’une belle frappe croisée après une belle combinaison de ses co-équipiers (2-0).

On pense que le match est plié mais les Calidifontains ne baissent pas les bras et durant le 4e quart d’heure, ils héritent des plus belles occasions de la partie. D’abord, c’est Malaise qui sauve les meubles sur la ligne, ensuite c’est Böhm qui loupe la cible de peu avant que son partenaire ne frappe la barre. "J’avais dit à la mi-temps de ne pas se laisser endormir et c’est tout le contraire qui s’est passé. On a toujours un peu de mal à reprendre après la pause, il va falloir corriger ça pour éviter de se mettre en difficulté" précise Manu Ruiz Marin, le T1 local. Une fois l’orage passé, Andrimont essaye de retrouver son jeu et s’expose vers l’avant. Le capitaine Gauthier Bragard tente une incursion et est, à son tour, accroché dans la surface. C’est un nouveau penalty en faveur des visités. Cette fois, c’est Mohamed Mohamud qui le transforme pour ainsi clore le résultat et faire 3-0. "Ce n’était pas notre meilleur match de ces dernières semaines mais en jouant moins bien, on parvient à gagner tout de même. On n’a pas été suffisamment intelligents pour faire les bons choix dans la dernière passe" constate Manu Ruiz Marin.

De son côté, le coach des visiteurs Alain Bettagno se disait déçu pour ses gars. "Le score est sévère car on a eu plus d’occasions qu’eux. Ça s’est joué sur des détails et Andrimont a été plus concret que nous."

Au second tour, Andrimont ira défier Harzé dans ses installations après leur victoire 2-5 à l’EJ Fléron.

Andrimont 3 – Vaux-Chaudfontaine 0

Arbitre: M. Counen.

Cartes jaunes: Stancher ; Wynants, Pecheur.

Buts: Duran (1-0 sur pen., 27e), Stancher (2-0, 45e+1), Mohamud (3-0 sur pen., 72e).

ANDRIMONT: Philippart, Ajdarpasic, Willems, Malaise (74e J. Ponsard), Bragard, C. Ponsard, Isiktekiner, Özdemir, Kambembo (63e Mohamud), Duran (77e Bariskan), Stancher.

VAUX: Perazzelli, Pecheur, Pirard, Nyckees, Böhm, Wynants, Gonze, Fyon (35e Bonanno), Beyaert (18e La Barbera), Blavier, Smolders.

En P3C, Andrimont s'impose en mode mineur et se rendra à Harzé, supérieur à l'EJ Fléron ce dimanche (photos)

À noter: Harzé met l’EJ Fléron au tapis

C’est la soupe à la grimace pour le coach de l’EJ Fléron, Jonathan Van Renthergem après la débâcle des siens face à Harzé. En effet, les Fléronnais se sont inclinés 2-5 face à une équipe d’Harzé qui les a pris à la gorge. Les hommes du coach verviétois ponctuent leur belle saison sur cette mauvaise note et laissent Andrimont et Harzé se disputer la suite du tour final de leur série.