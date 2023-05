Elsaute B sorti par Walhorn aux tirs au but: "Le résumé de notre saison" (photos)

La seconde période reprend dans le même esprit. Elsaute poussent, mais ne parviennent pas à creuser l’écart. Piette (à trois reprises) et Schreurs ont le 2-0 au bout du soulier. L’arbitre annule aussi deux buts pour hors-jeu aux Elsautois. Dans ces cas-là, c’est souvent l’équipe acculée qui refait surface. L’équipe de Walhorn arrive à arracher l’égalisation à cinq minutes de la fin via Cédric Reul qui pousse dans le but vide un ballon dévié de Yannick Evertz (1-1). C’est finalement aux tirs au but que Walhorn émerge 4-5.

"C’est le résumé de notre saison", soupire le mentor des Étoilé Dejan Botic. "Le nombre de fois cette saison où nous avons proposé du beau jeu et dominé nos adversaires en les laissant toujours dans le match. Ils ont fait un bon match, mais on devait plier celui-ci avant la fin, et même avant la pause."'

Dans le camp germanophone, Stefano Francini était ravi. "Nous sommes tombés sur une équipe qui était plus forte que nous. Nous sommes revenus avec courage et l’aventure continue !"

Au tour suivant, Walhorn se déplacera à Butgenbach.

Elsaute B 1 (4) – Walhorn 1 (5)

Arbitre: M. Joskin.

Cartes jaunes: Piparo, Rogister, Wirtzfled ; Langhoor, Willems, Kriescher.

Buts: Lefort (1-0, 36e), Reul (1-1, 85e).

ELSAUTE B: Breuer, Daukandt, Piparo, Rogister, Lecloux, Njkam Nsangou, Tergui, Lejeune (71e Vandermeulen), Schreurs (71e Wirtzfled), Piette, Lefort.

WALHRON: Meyer, Willems, Klöcker, Herzhoff, Kriescher, Langhoor, Musovic, Asanaj (65e Wieder), Hocks (71e Reul), Aussem, Evertz.