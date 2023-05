Charneux sorti, le rêve de Herve B se poursuit (photos & vidéo)

"Cette rencontre aurait pu se terminer par un 0-3, 3-3 ou 3-0 tant c’est un peu parti dans tous les sens", estime le mentor charneutois Michel Lousberg. "C’était un match d’hommes, bien ouvert, et avec beaucoup d’intensité. J’ai dû un peu remanier mon équipe et peut-être est-ce la cause de nos dix premières minutes difficiles. Au final, ça s’est joué aux penalties et malheureusement on ne passe pas. Après un championnat pareil, c’est vraiment dommage mais le bilan reste positif. Ce collectif mérite la P3 et je la lui souhaite pour la saison prochaine."

De retour des vestiaires, les artilleurs se font un peu plus discrets, du moins jusqu’à la 65e. À partir de là, les Simonis (2x), Mathéo Bonaventure (2x) et Jurcaba (2x) retrouvent des couleurs, mais se heurtent à nouveau à des portiers en état de grâce.

Aux tirs au but, cet état de grâce se poursuit pour Virgile Moray qui arrête les frappes de Simonis et Colyn. Klein n’a plus qu’à conclure (2-4) pour envoyer ainsi les Fromagers au tour suivant.

"Je suis bien sûr content", lâche le T1 hervien Nicolas Wuidard. "Dans les vingt premières de jeu, ça peut être 0-3. Ensuite, les occasions se sont enchaînées et cette rencontre peut basculer des deux côtés. Je trouve que c’était un très bon match de P4. J’avais dit à Virgile (Moray) qu’il allait avoir à faire trois gros arrêts et il les a faits. Quant aux penalties, en restant modeste, j’avais confiance en lui car il en prend un sur deux à l’entraînement."

Au tour suivant, Herve B se déplacera à Hombourg B.

Charneux 0 (3) – Herve B 0 (4)

Arbitre: M. Wassinck

Cartes jaunes: Pesser ; Q. Bonnaventure, Dethier, Spirlet

CHARNEUX: De Hey, Royen, Demonceau, Bragard, Simonis, Pesser (65e Halleux), C. Charbon (70e Jarcaba), Colyn, Peerboom (54e Hossay), S. Charbon, Houben

HERVE B: Moray, Q. Bonaventure, Spirlet, Ridelle, Bodson, Vervier, Lemaire (69e Gülpen), Dethier, Klein, Bressani (46e Onder), Mathieu (60e M. Bonaventure)