Butgenbach dicte sa loi à Saint-Vith et recevra Walhorn: "On récolte ce que l’on sème"

"C’est de loin notre meilleur match, mais on récolte ce que l’on sème ! En étant si peu à l’entraînement, on ne peut pas être prêt pour un match pareil", peste le mentor de Saint-Vith Tommy Chiragarhula. En face, c’est la joie dans le chef du coach de Butgenbach Ludek Mach. "On gagne dans un derby, alors que l’on a chaque fois été battu dans nos face-à-face en championnat. C’est mérité dans l’ensemble et on recevra Walhorn pour continuer ce tour final."

Saint-Vith 0 – Butgenbach 2

Buts: Servaty (0-1, 32e), Aithmid (0-2, 83e).

Carte rouge à Saint-Vith: Hoffman (87e directe).

Carte rouge à Butgenbach: Meyer (89e 2 c. j.).