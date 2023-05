Arbitre: M. Wassinck

Absents à Charneux: Dewandre et Lucassen (blessés)

Absents à Herve B: Bonaventure, Ridelle et Bertrand (incertains)

"N otre but n’est pas de monter, mais s’offrir une première finale contre Charneux, c’est top !" En une petite phrase, le T1 de Herve B Nicolas Wuidard plante le décor d’un derby à Charneux qui s’annonce aussi disputé qu’indécis. "Pour moi, c’est du 50/50", enchaîne ce dernier. "Au niveau foot, Charneux est peut-être un peu au-dessus mais ils viennent de prendre un petit coup au moral en n’étant pas champions. La pression sera davantage sur eux qui se doivent de monter. Des renforts de P2 ? Non, on veut disputer ce tour final avec notre groupe. Il y en aura peut-être un, mais c’est uniquement parce qu’il a joué avec nous plusieurs matchs de championnat."

Absent lors des deux rencontres de championnat, l’homme fort des Fromagers y voit peut-être un signe.

"Je n’en ai loupé que deux et c’était chaque fois contre Charneux. La première s’est soldée par une défaite, la seconde par un nul. Si la logique est respectée, la troisième se terminera sur une victoire. Et on pourra dire que c’est grâce à moi", rigole l’inimitable Nicolas Wuidard.

Du côté charneutois, au terme du nul concédé à Cornesse B lors de la dernière journée de championnat, le mentor Michel Lousberg confiait: "On savait que les probabilités de titre étaient minces mais on y a cru jusqu’au bout. Notre objectif initial était le tour final et il est atteint."

Ce week-end, c’est une autre compétition qui commence. "Les joueurs se connaissent, vont jouer à fond et ça doit donner quelque chose d’intéressant. Si on reprend notre dernier duel, les deux équipes s’étaient neutralisées (0-0). Cette fois, j’espère qu’on va trouver la faille et qu’on aura un match ouvert avec du monde autour du terrain", conclut Michel Lousberg.

Hombourg B – Soiron (Dimanche 15h)

En tête à la sortie de l’hiver, Soiron a connu un mois de mars compliqué (4 sur 15) et dit adieu au titre dans la foulée. Dans ces cinq rencontres, celle à Hombourg B s’était soldée par un sévère 4-0. Depuis, les Mauves ont repris des couleurs et n’auront qu’une envie: prendre leur revanche dans le cadre du tour final. Mais attention, un déplacement en terre orange n’est jamais chose aisée. En plantant 16 buts à Bolland B lors de la dernière journée, les hommes de Frédéric Gutkin ont (bien) affûté leurs armes.

À noter qu’au tour suivant, le vainqueur de cette rencontre accueillera le vainqueur de Charneux B – Herve B.