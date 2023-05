Le club des White Tigers (Theux) va disparaître, le transfert de la P3 vers le BC Olne en sursis

Créé à Theux en avril 2019, le club de basket-ball des White Tigers a d’abord évolué dans la salle de l’institut St-Roch. Non sans un certain succès puisque l’équipe P4 a décroché une montée à l’étage supérieur à la fin de la saison 2021-2022 et que la formation féminine (déjà abandonnée) a milité jusqu’en P1. Lors de cette compétition qui s’achève, l’équipe messieurs – qui termine en 11e position avec un bilan de 10 victoires pour 16 défaites – évoluait à Verviers dans les installations de l’école Don Bosco.