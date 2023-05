Jérémy Perbet: "Je suis fier de cette équipe"

Avec le RFC Liège, Jérémy Perbet ajoute une ligne de plus à son long CV. Une montée en Challenger Pro League qui le ravit. "Il s’agit de ma cinquième montée personnelle. Celle-là me tenait à cœur. Quand j’ai signé à Liège il y a deux ans, beaucoup de personnes m’ont dit que j’étais fou d’aller jouer si bas, dans un club qui, selon eux, n’avait pas les armes pour remonter en D1B. Je suis fier de cette équipe et de ce que nous avons fait. Cela fait deux ans que nous préparons ce moment", déclare le Français.