Absents à Elsaute B: Hanssen (entorse), D’Aquisto (vacances).

Absents à Walhorn: Laschet (blessé), Falkenberg (Blessé), Lambertz (blessé).

Les Étoilés reçoivent l’équipe de Walhorn pour ce premier match du tour final de P3D. La bande à Botic a déjà réussi sa saison, mais l’appétit vient en mangeant et le club espère secrètement fêter deux montées sur la même saison, après le titre de champion en P1. "Au départ, nous n’avions pas constitué cette équipe B pour être champions. Cependant, il est clair que si on monte, cela permettrait aux jeunes de franchir un palier plus rapidement et de réduire l’écart de division avec l’équipe A", explique le mentor Dejan Botic. Pour ce faire, il faudra sortir Walhorn. "C’est l’équipe du second tour. Ils sont costauds et très efficaces offensivement." Dans le camp des Germanophones, le T1 Stefano Francini se veut prudent: "Elsaute est pour moi l’équipe qui produit le plus beau football de la P3D. L’objectif était de se qualifier pour le tour final, et nous avons réussi à nous qualifier. Et vu d’où on vient, c’est une grande satisfaction. Après, c’est toujours une loterie dans ces matchs."

Saint-Vith – Butgenbach (Dimanche 15h)

Les hommes du coach Tommy Chiragarhula devront assumer leur statut de dauphin du champion Honfeld. Le coach des Noir et Blanc a souvent eu la formule pour faire monter ses équipes, mais pour la P2, le chemin est encore long. Il est certain que les joueurs de Butgenbach ne se laisseront pas faire et voudront eux aussi confirmer leur saison plus que réussie. Ph. Du.

Le match suivant se jouera chez le vainqueur de St-Vith - Butgenbach.