Arbitre: M. Nzesseu Tchoutouo.

Absent à Warsage: Seul Nelissen est incertain.

Absents à Saive: Lemaire, Tamagni, Kreusch, Goia et Lejeune sont blessés. Roche est incertain.

Les Warsagiens du coach Vivien Forthomme ont le privilège de recevoir, grâce à leur belle troisième place, devançant les Silvatiens de deux petits points. "Je me réjouis de prolonger la saison d’au moins une semaine. Ce sera compliqué, car nous n’avons pas encore vaincu Saive cette saison. Les joueurs se réjouissent aussi. Nous avons réussi notre saison et nous abordons ce tour final sans pression. Personne au club ne nous grondera si on est battu", précise le tacticien.

Dans le camp blégnytois, c’est avec prudence que le mentor Christian Baratte préface ce match. "Warsage est l’équipe la plus complète de ce tour final. Les conditions ne sont pas optimales, car nous avons beaucoup de blessés et notre dernier entraînement de jeudi a été décalé à vendredi pour accueillir le test-match de P4D. Au début de saison, on voulait ce tour final. Je pense qu’on n’a pas à rougir et qu’on ne ferait pas tache en P1."

Trooz – Tilleur (Dimanche 15h)

Les Trooziens, emmenés par le Pepin Martial Collins, affrontent la bande à l’ancien verviétois Jérémy Falcione. Les Trooziens ont déjà réussi leur saison, avec une belle deuxième place. Du côté de Tilleur, l’équipe sort d’une année en demi-teinte. Après avoir survolé la première tranche, les Métallos sont un peu rentrés dans le rang avec des problèmes extra-sportifs entre la commune et le président Gaëtan Dell’Aera. Ce dernier vient d’acter le changement de nom du club (FC Ans) et a pour objectif de monter en P1 via ce tour final.

Le match suivant se jouera chez le vainqueur de Trooz-Tilleur.