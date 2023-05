Symphorinois ou Majorque: La Calamine privée de 14 joueurs au tour final, ce 7 mai?

C’est un très long déplacement qui attend les Calaminois ce dimanche. Le car qui va les mener au Tondreau de Mons pour affronter le Rapid Symphorinois va mettre autant de temps que l’avion qui pourrait emmener les joueurs à Majorque. En effet, c’est encore le flou quant à savoir avec quelle équipe La Calamine va se déplacer. "Au total, il y a 14 joueurs qui sont en balance. Les arguments des uns et des autres sont recevables et compréhensibles. Nous espérons avoir le plus de joueurs disponibles pour ce déplacement mais nous respecterons le choix de chacun. Il y a plusieurs plans sur la table et nous évaluerons le meilleur d’entre eux quand nous saurons qui est véritablement disponible", explique Alex Digregorio, le T1 de La Calamine.