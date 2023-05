Arbitre: M. Melotte.

Absents à Ster-Francorchamps B: Gilman et Tournay (blessés).

Absents à Malmedy B: aucun.

Deuxième de la P4G au terme d’un championnat qui a tenu en haleine les amoureux de la série, les Sterlains recevront ce dimanche leur voisin malmédien, qualifié de justesse pour le tour final lors de l’ultime journée. "C’est un beau cadeau pour mes jeunes joueurs, qui le méritent bien", se réjouit le coach des Dragons, Servet Sumer, qui prolonge ainsi son séjour du côté de Malmundaria B pour au moins encore un match.

Dans un derby qui s’annonce passionnant, ses troupes tenteront de créer l’exploit et se qualifier pour le tour suivant. "C’est une chance d’être là et on va jouer le coup à fond", précise-t-il.

Mais face à des Sterlains ambitieux, ils auront fort à faire. "Sur un match tout est possible, dit prudent Maxime Brant, déçu quand même d’avoir terminé deuxième alors que les ambitions avaient été clairement annoncées en début de saison. Le 0/9 nous reste en travers de la gorge mais pourvoir recevoir chez nous pour ce premier match est un peu une consolation."

Dans un derby pareil, la motivation sera primordiale. "On avait reçu un coup après Chevron et Oudler mais j’ai constaté ces dernières que les joueurs ont retrouvées du plaisir, se réjouit Brant. On connaît bien Malmedy B et c’est toujours agréable de jouer de matchs pareils dans un tour final. On sait que ce ne sera pas évident et le chemin va être long si on veut jouer la montée mais on va donner le maximum pour, au moins, gagner celui de notre série."

Le vainqueur de ce match se rendra chez le gagnant de Stavelot B-Bullange.

Stavelot B – Bullange (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Leclere.

Les deux autres déçus de la série tenteront de jouer la carte de la montée via le tour final. "Notre objectif est clair, annonce d’entrée le T2 du club germanophone, David Maréchal. On joue la montée et on fera tout pour y parvenir. Dimanche, on ira à Stavelot B avec un esprit revanchard.". Côté stavelotain, le tour final sera également abordé avec ambition. Après la déception du titre, Michaël Ziant doit remotiver ses troupes.