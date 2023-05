Arbitre: M. Laforge

Absents à Weywertz: Ordonez (blessé)

Absents à Sart: Dothée et Balhan (blessés), Datou (vacances), Gillet (non repris)

Malgré sa très belle 4e place, Sart ne doit sa qualification pour le tour final qu’au nul arraché par Heusy à Franchimont (3-3). Sans ça, les 600 remportaient la 3e tranche et coiffaient les Sartois sur le fil.

"En début de saison, notre objectif était le top 5 et nous l’avons atteint", rappelle le coach des Verts Rudy Siebenbour. "Sur l’ensemble des trente matches, j’estime que nous méritons d’y être. Je suis content pour l’équipe et c’est une récompense pour le travail accompli. Vu nos derniers résultats, nous ne l’aborderons pas en favori et ça enlèvera une certaine pression."

Du côté de Weywertz, douze mois après avoir quitté la P1, l’occasion est donnée aux hommes de Benjamin De Vuyst de la retrouver. "Après la descente, on ne s’était pas fixé d’objectif précis, si ce n’était de repartir sur de bonnes bases", précise ce dernier. "On est bien sûr très satisfait d’être au tour final. Il faut dire qu’après notre premier tour, ce n’était pas gagné. Ce qui vient à présent est du bonus."

Rocherath – Heusy (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Fickers

Absents à Rocherath: Sarpong (blessé)

Absents à Sart: Qualizza, A. Offerman et Liotta (blessés), Vanesse (indisponible), Ritrovato et Benaets (incertains)

Vainqueur de la seconde tranche, Heusy a validé son ticket pour le tour final depuis de nombreuses semaines déjà. Si un certain relâchement s’était installé, la bonne rencontre du week-end dernier à Franchimont (3-3) a montré qu’il faudra compter avec les hommes de Jessy Dionisio.

"On restait sur un 3 sur 15 et il fallait préparer ce tour final, j’avais donc décidé de ne pas faire tourner mon noyau", explique le mentor heusytois. "Si la manière y était, on perd malheureusement notre capitaine Arnaud Offerman (déchirure). Il vient donc s’ajouter à la longue liste des absents que nous avons. Malgré tout, il y a d’autres joueurs dans le noyau et l’équipe tiendra la route. On se déplacera à Rocherath pour gagner même si on sait que ce ne sera pas simple. Stefan Bongard y fait de l’excellent travail et a mis en place une philosophie qui lui est propre."

À noter qu’au tour suivant, le vainqueur de cette rencontre se déplacera chez le vainqueur de Weywertz – Sart.