ANDRIMONT: Roman, Ajdarpasic, J. Ponsard, C. Ponsard, Bragard, Azzouzi, Duran, Kambembo, Mohamud, Stancher, Malaise, Toubali, Willems, Idrissi, Bariskan, Isetkiner, Ozdemir.

Absents: Le coach va devoir écarter 2 joueurs de son noyau qui est au complet.

Les Andrimontois affichent clairement leur objectif pour ce tour final de P3. "Notre but, c’est de monter" lache directement Manu Ruiz Marin, leur coach.

Avec une saison à la hauteur de leurs ambitions, les Canaris ont croisé un Croatia Wandre hors de portée, qui n’a laissé que des miettes aux autres écuries. En terminant 2e au classement et un total de 74 points sur 90 possibles, ils s’installent naturellement comme les grands favoris de ce mini-tournoi. "On s’est battu toute la saison pour être là. On aurait voulu monter directement, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avions changé de série", avoue le T1 des Jaune et Bleu.

Pour la réception de Vaux-Chaudfontaine en ouverture de ce tour final de P3C, le groupe est au complet et est prêt pour ce rendez-vous important. Le bilan contre Vaux est mitigé cette saison avec une défaite et une victoire, les locaux ont donc la recette pour triompher. "C’est vrai qu’ils nous ont battus chez eux. Mais on a remis les pendules à l’heure au retour en s’imposant 3-1. Il va falloir lâcher les chevaux et jouer notre jeu si on veut aller au bout", prévient Manu Ruiz Marin.

En cas de victoire, les Andrimontois se déplaceront chez le vainqueur de l’autre rencontre de P3C entre EJ Fléron et Harzé.