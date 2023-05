Nicolas Nijhof avant Malmedy-Geer au tour final: "Pourquoi ne pas jouer encore quatre matches?"

Quel est le degré de motivation des Malmédiens à l’aube de ce tour final ? "Nous n’allons pas calculer et jouer le coup à fond, poursuit"Sela". On ne va pas se projeter trop vite évidemment, mais une montée ne se refuserait pas."

L’avant malmédien Nicolas Nijhof affiche également sa motivation. "On a toujours envie de gagner à domicile et puis oui, Geer nous a battus deux fois. On a une revanche par rapport à ça aussi. Le tirage ? Ça a vraiment été une loterie dimanche dernier. Ce qui est sûr c’est qu’on voulait éviter Aubel. Ster-Francorchamps aussi, vu qu’on sortait d’une victoire un peu tendue dans le derby."

Fize accroché à Hombourg, la pièce est finalement tombée côté geerois. "Ils sont dans une mauvaise phase depuis un moment, enchaîne l’avant de 26 ans, auteur de 14 buts en championnat. Mais cela reste une bonne équipe qui a longtemps joué les premiers rôles dans le championnat. On a la chance de jouer ce premier match chez nous."

Pour monter en D3 amateur, il faudrait en jouer trois autres. "On va prendre les matches un par un, tempère"Nij". Je pense que tout le monde ne s’imagine pas en D3 la saison prochaine. Perso en tout cas, je jouerai à fond jusqu’au bout. Pour cette année, l’objectif du club était le Top 5. On termine 3e. Pourquoi ne pas encore jouer quatre matches ?" Auxquels il faudrait ajouter la finale de la Coupe, à la Pentecôte. Mais nous n’en sommes pas encore là.

Au tour suivant, le vainqueur accueillerait le qualifié de Hannut-Ster.

Malmedy – Geer (Dimanche 15h)

Arbitre: À désigner

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, R. Jacob, Samray, Bucak, Q. Jacob, Denis, Krings, Vicqueray, Nijhof, Cassoth, Custinne, Geelen, Dethier, Crosset.

Absents: Le Bohec, Kivrak, Mathonet, Ernens (blessés), Kopp, Dupont, Oury (P4). Denis et Krings sont de retour dans le groupe malmédien.