La "der des ders" de Vincent Heins avec Ster-Francorchamps, à Hannut, ou pas ?

Et comme ce n’est pas toujours le mieux classé fin de saison qui va le plus loin dans ce genre de match… "On est motivé à l’idée d’éventuellement retrouver Malmundaria au tour suivant, ce serait le remake du tour final de P2 d’il y a 5 ans mais en P1 cette fois. Mais surtout car j’estime que notre prestation à Malmedy il y a quelques semaines a été archinulle, on avait fait peine à voir. Ce serait une belle revanche à prendre", dixit le tacticien sterlain, qui pourra compter sur l’homme en forme Dardenne vu que les cartes jaunes tombent.

Le gagnant ira au tour suivant chez le vainqueur de Malmundaria-Geer.

Hannut – Ster-Francorchamps (Dimanche 15 h)

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Restiglian, Wangermez, Hermant, Delhez, Raskin, Dardenne, Thelen, Gilis, Scheffer, Calisgan, Boreio, Crisigiovanni, Domken.

Absents: Joao (non repris), Chandelle (trottine après opération aux ligaments du genou).