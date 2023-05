Julien Stassen préface la Flèche ardennaise 2023: "Bien d’avoir une course si difficile" (+ parcours complet)

Un parcours qui n’a plus grand-chose à voir avec l’édition 2016 et son arrivée à Herve, lorsque Julien Stassen (34 ans) avait franchi la ligne en huitième position (victoire de Jeroen Meijers). "C’était un bon résultat pour moi. Le tracé, lui, est clairement beaucoup plus dur maintenant", poursuit l’Aubelois, qui est aujourd’hui directeur sportif chez Bingoal WB Devo. "Je pense que c’est bien d’avoir une course si difficile chez nous, la région en offre l’opportunité. Il ne faut évidemment pas qu’elles deviennent toutes comme ceci, mais l’une ou l’autre c’est positif ." Selon lui, "les grimpeurs en ont besoin, c’est sur ce type d’épreuve qu’ils doivent se montrer". Pour eux, il s’agit ainsi "d’un passage obligé dans une jeune carrière".

Prévu aux manettes de la Bingoal Devo ce 7 mai, Julien Stassen sera finalement absent: il vit sa première expérience avec la structure pro, au Tour de Hellas (sur lequel se trouve son "voisin" hombourgeois Johan Meens). "C’est sympa de vivre ça dans le monde pro, même si le travail reste globalement le même", sourit l’ancien pro, qui a d’abord été soigneur quatre ans dans la formation wallonne avant de changer de rôle cet hiver. "J’en avais envie. J’ai passé les cours de directeur sportif à l’UCI. Pour le moment, tout se passe bien. Les débuts ont été compliqués sportivement car l’équipe est très jeune, mais ça commence à aller."

Dans son groupe se trouvent notamment Noah Detalle (Pepinster) et Hugo Wertz (Limbourg), tous les deux prévus pour cette Flèche ardennaise. "Noah a été pas mal en Italie, puis est tombé malade une semaine en avril. Il revient bien et s’est préparé au Carpathian Couriers Race. Hugo, qui est première année, aime grimper et sera là pour apprendre. Pourqui pas se glisser dans l’échappée, ce qu’il aime bien faire", conclut Julien Stassen.

Itinéraire/horaire

58e Flèche Ardennaise – 7 mai 2023 – Stavelot

